У «Реала» большие планы на Браима Диаса в следующем сезоне

Мадридский «Реал» очень доволен прогрессом полузащитника Браима Диаса в нынешнем сезоне. Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, перед стартом кампании тренерский штаб сомневался в уровне хавбека, но марокканцу удалось завоевать доверие.

Источник сообщает, что у «Реала» сейчас большие планы на Диаса в следующем сезоне. Вполне вероятно, что полузащитник получит больше игровой практику и более значимую роль.

24-летним Браим в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился 8 голами и 6 ассистами. Это при том, что Диас не всегда выходил на поле в стартовом составе.

Напомним, прошлые три сезона полузащитник провёл на правах аренды в составе «Милана».