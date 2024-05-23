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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» всё ещё не определился с будущим Хоселу

23 Мая 2024 • 09:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.38 X 5.40 2 7.20
25.05 22:00

Мадридский «Реал» всё ещё не определился с планами на нападающего Хоселу, который в этом сезоне выступает за «королевский клуб» на правах аренды из «Эспаньола». У «сливочных» есть возможность выкупа испанца за полтора миллиона евро.

Инсайдер Хосе Феликс Диас сообщает, что Хоселу смог завоевать доверие всего руководства и партнёров по команде. Тем не менее, его будущее до сих пор висит в воздухе, так как летом ряды «Реала» пополнят два нападающих – Килиан Мбаппе и Эндрик.

Напомним, 34-летний Хоселу в этом розыгрыше чемпионата Испании забил 10 голов и отдал 2 ассиста. В ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» форвард оформил дубль и помог «Реалу» добыть путёвку на «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу

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