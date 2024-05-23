«Реал» всё ещё не определился с будущим Хоселу

Мадридский «Реал» всё ещё не определился с планами на нападающего Хоселу, который в этом сезоне выступает за «королевский клуб» на правах аренды из «Эспаньола». У «сливочных» есть возможность выкупа испанца за полтора миллиона евро.

Инсайдер Хосе Феликс Диас сообщает, что Хоселу смог завоевать доверие всего руководства и партнёров по команде. Тем не менее, его будущее до сих пор висит в воздухе, так как летом ряды «Реала» пополнят два нападающих – Килиан Мбаппе и Эндрик.

Напомним, 34-летний Хоселу в этом розыгрыше чемпионата Испании забил 10 голов и отдал 2 ассиста. В ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» форвард оформил дубль и помог «Реалу» добыть путёвку на «Уэмбли».