Роберто может покинуть «Барселону», если Хави будет уволен

Будущее капитана каталонской «Барселоны» Серхи Роберто всё ещё висит в воздухе. По информации от журналиста Хави Мигеля, в стане «сине-гранатовых» ещё не определились, что делать с опытным футболистом, у которого летом истекает контракт.

Сообщается, что если главный тренер Хави Эрнандес будет уволен, Роберто с большой долей вероятности покинет «Барселону». Ранее полузащитник был готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать новое соглашение с «сине-гранатовыми».

32-летний Роберто в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив 3 гола и 2 результативные передачи. Серхи выступает за «Барселону» с сезона-2010/11.