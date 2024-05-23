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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роберто может покинуть «Барселону», если Хави будет уволен

23 Мая 2024 • 09:45 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

Будущее капитана каталонской «Барселоны» Серхи Роберто всё ещё висит в воздухе. По информации от журналиста Хави Мигеля, в стане «сине-гранатовых» ещё не определились, что делать с опытным футболистом, у которого летом истекает контракт.

Сообщается, что если главный тренер Хави Эрнандес будет уволен, Роберто с большой долей вероятности покинет «Барселону». Ранее полузащитник был готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать новое соглашение с «сине-гранатовыми».

32-летний Роберто в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив 3 гола и 2 результативные передачи. Серхи выступает за «Барселону» с сезона-2010/11.

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