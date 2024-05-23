Бывший президент «Барселоны» недоволен словами Хави о будущем клуба

«Меня огорчили эти слова Хави. Я за свободу слова, но наставник «Барселоны» должен излучать оптимизм и надежду. Всегда нужно иметь положительный настрой. Чемпионский титул в прошлом сезоне, второе место сейчас – это был бы большой успех в другой команде», - цитирует Гаспара Barca Universal.