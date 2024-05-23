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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший президент «Барселоны» недоволен словами Хави о будущем клуба

23 Мая 2024 • 08:58 Комментировать

Экс-президент каталонской «Барселоны» Жоан Гаспар отреагировал на слова главного тренера команды Хави Эрнандеса о трудном финансовом положении клуба, которое мешает усилению состава.

«Меня огорчили эти слова Хави. Я за свободу слова, но наставник «Барселоны» должен излучать оптимизм и надежду. Всегда нужно иметь положительный настрой. Чемпионский титул в прошлом сезоне, второе место сейчас – это был бы большой успех в другой команде», - цитирует Гаспара Barca Universal.

Хави может покинуть пост рулевого «сине-гранатовых» по окончании сезона. На его место сватают немецкого тренера Ханса-Дитера Флика.

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Евро-Футбол.Ру,
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