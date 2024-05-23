В «Атлетико» приняли решение о будущем Гризманна

В мадридском «Атлетико» определились с будущим нападающего Антуана Гризманна. Согласно сведениям инсайдера Руди Галетти, руководство «матрасников» решило продлить сотрудничество с французским форвардом.

Стороны обсуждают последние детали сделки. Действующий трудовой договор между Гризманном и «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Ради карьеры в мадридском клубе Антуан отказался от выгодных предложений из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 47 поединках за испанскую команду. Гризманн отметился 24 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.