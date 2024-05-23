Капитан «Реала» Начо принял решение о будущем

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес определился со своим ближайшим будущим. Как стало известно журналистам газеты Marca, 34-летний футболист намерен остаться в «королевском» клубе на следующий сезон.

Стороны провели переговоры и договорились о пролонгации трудового соглашения на один год. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце текущей игровой кампании.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны клубов МЛС.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 поединке «Реала». На счету испанца одна результативная передача.