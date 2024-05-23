Тебас - о Мбаппе: «99%, что он будет в «Реале»

«Даю 99 процентов, что Мбаппе будет в «Реале». Его приход повысит привлекательность нашего чемпионата. Мы продолжаем прогрессировать. Однако игроки – это не единственный путь к успеху. Роналду уходил в Италию, и Серия А не «взорвалась». То же самое можно сказать о трансферах Месси и Неймара во Францию», - цитирует руководителя RMC Sport.