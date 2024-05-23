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«Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина

23 Мая 2024 • 07:43 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» до сих пор не может объявить о переходе нападающего Килиана Мбаппе. По информации журналиста Хосе Феликса Диаса, «королевскому» клубу нужно получить разрешение со стороны руководства «ПСЖ», поскольку парижане все еще владеют правами на игрока.

«Сливочные» хотели бы официально сообщить о сделке после финала Лиги чемпионов УЕФА, однако пока не получили одобрения из Парижа. Срок действующего контракта 25-летнего нападающего с французским грандом истекает в конце июня.

Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Он присоединится к «Реалу» в статусе свободного агента. Килиан подпишет контракт на пять лет и будет получать 15 миллионов евро в год.

«Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
23 Мая 2024 в 07:54
какая разница объявят в конце июня
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