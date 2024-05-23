«Барселона» договорилась с новым тренером - известно имя преемника Хави

Бывший главный тренер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить каталонскую «Барселону». Как стало известно журналисту Хавьеру Валлсу, «сине-гранатовые» планируют объявить о назначении немецкого наставника в среду, 30 мая.

Стороны провели переговоры и договорились о сотрудничестве. Отмечается, что Флика не пугают финансовые трудности каталонского гранда.

В настоящий момент пост рулевого «сине-гранатовых» занимает испанец Хави Эрнандес. Под его руководством «Барселона» заняла второе место в Ла Лиге. В заключительном туре чемпионата страны каталонцы сыграют против «Севильи».