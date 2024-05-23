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Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов

23 Мая 2024 • 07:18 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, кому доверил бы решающий пенальти в концовке финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Кому бы я доверился на последней минуте финала Лиги чемпионов: Мбаппе или Холанну? Кариму Бензема», - передает слова немецкого футболиста Madrid Xtra.

Напомним, что 1 июня «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией» в финальном поединке Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Уэмюли» (Лондон).

Ранее стало известно о решении Крооса завершить игровую карьеру. 34-летний немецкий полузащитник повесит бутсы на гвоздь после чемпионата Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Тони Кроос Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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