Карвахаль: «Мы пытались убедить Крооса остаться»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о попытках уговорить Тони Крооса отложить завершение карьеры.

34-летний полузащитник сообщил, что попрощается с футболом после выступления на Евро-2024 за сборную Германии. Перед этим хавбек проведёт свой последний матч за «Реал» – таковым для него станет финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Мы пытались убедить Тони остаться, но это сложно. Мы знаем, каков его менталитет, насколько он твёрд во всех своих решениях. Мы рады за него, и мы полностью его поддерживаем, если он действительно этого хочет», – передаёт Madrid Zone комментарии Карвахаля.