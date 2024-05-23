«Барселона» советовалась с Гюндоганом по поводу Флика – игрок назвал сильные и слабые стороны тренера

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган знаком с Хансом-Дитером Фликом по совместной работе в сборной Германии.

Уже в скором времени немецкий наставник может заменить Хави Эрнандеса в должности главного тренера каталонского коллектива. Согласно сведениям журналистки Хелены Кондис, руководство «Барселоны» попросило Гюндогана высказать мнение о работе Флика. Хавбек признался, что высоко оценивает тренерские способности 59-летнего специалиста, но считает его мягким и гораздо менее строгим в подходе к игрокам, чем Томас Тухель.

Илкай Гюндоган выступает за «Барселону» с начала текущего сезона.

Ханс-Дитер Флик возглавлял сборную Германии с августа 2021 года по сентябрь 2023.