Хави уже знает о намерении «Барселоны» назначить Флика

Всё идёт к тому, что Ханс-Дитер Флик сменит Хави Эрнандеса в должности главного тренера «Барселоны».

Немецкий рулевой готов возглавить «сине-гранатовых», вероятность его скорого назначения считается очень высокой. Как сообщает журналист Хосе Альварес, приход Флика в «Барселону» – почти решённый вопрос. Более того, сам Хави уже знает о намерении руководства заменить его на экс-наставника «Баварии» и сборной Германии.

Каталонский клуб достиг предварительной договорённости с Фликом ещё три недели назад, но тогда сделка была заморожена, поскольку Хави передумал уходить. Теперь же, судя по всему, испанцу всё-таки придётся уйти.