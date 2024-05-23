Начо ещё не решил, стоит ли уходить из «Реала»

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес пока не определился со своим будущим.

Ранее многочисленные источники сообщили о намерении 34-летнего центрального защитника покинуть «королевский клуб» по окончании сезона. По сведениям Marca, ситуация остаётся неопределённой: Начо ещё не решил, стоит ли ему уходить из «Реала» грядущим летом. Ветеран может провести в составе «сливочных» ещё один сезон.

Действующий контракт Начо Фернандеса истекает в конце июня. В текущем сезоне футболист провёл 43 поединка за команду Карло Анчелотти во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.