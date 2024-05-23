Флика не пугают финансовые трудности «Барселоны»

Ханс-Дитер Флик готов работать в «Барселоне» в условиях экономических ограничений.

В среду между сторонами состоялась встреча, которая, как считается, приблизила их к заключению сотрудничества. Флик твёрдо намерен получить работу в «Барселоне», причём немецкого наставника совсем не пугают финансовые сложности каталонского гранда, докладывает журналист Адриан Санчес. Чтобы назначение состоялось, «сине-гранатовым» придётся расстаться с Хави Эрнандесом, чей контракт рассчитан до 2025 года.

По некоторым данным, Ханс-Дитер Флик отказался вести переговоры с «Челси» ради возможности попробовать силы в «Барселоне».