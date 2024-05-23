Такого не было 6 лет: всё об интригах последнего тура чемпионата Испании

В ближайшие дни в чемпионате Испании пройдут матчи заключительного тура. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается в турнирной ситуации и пытается понять, остались ли в Ла Лиге интриги.
Еврокубки: путёвки разыграны
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании. «Барселона» гарантировала себе финиш на второй позиции. «Жирона» завершит сезон Ла Лиги третьей. «Атлетико» уже не покинет четвёртое место. Именно эти четыре команды в следующем сезоне представят Испанию в Лиге чемпионов. Кстати, «Жирона» в главном клубном турнире континента выступит впервые.
«Атлетик» из Бильбао занял пятое место и выиграл Кубок Испании – команда получила билет в Лигу Европы. «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, тоже выступит в Лиге Европы за счёт финиша на шестой позиции. «Бетис» обеспечил себе седьмое место в Ла Лиге, а вместе с ним – путёвку в Лигу конференций.
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|ЛЧ
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87:26
|94
|2
|ЛЧ
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77:43
|82
|3
|ЛЧ
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78:46
|78
|4
|ЛЧ
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68:43
|73
|5
|ЛЕ
|Атлетик Б
|37
|18
|11
|8
|60:37
|65
|6
|ЛЕ
|Реал Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51:37
|60
|7
|ЛК
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48:45
|56
Кто вылетает: неудачники определены
В нижней части турнирной таблицы Ла Лиги ключевые места тоже определены. В последнем туре с испанским топ-дивизионом будут прощаться «Кадис», «Гранада» и «Альмерия». Последняя из этих команд в 37 прошедших турах смогла отпраздновать всего лишь две победы.
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|18
|вылет
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25:49
|33
|19
|вылет
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38:72
|21
|20
|вылет
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37:74
|18
Так есть ли интриги?
Последние туры чемпионата Испании обычно получаются напряжёнными. В прошлый раз ситуация, когда перед заключительным игровым днём все ключевые места в Ла Лиге уже разыграны, наблюдалась шесть лет назад – в сезоне 2017/2018. Поэтому интриги остались лишь локальными.
Одна из таких локальных интриг – борьба за звание лучшего бомбардира. В прошлом туре Александр Сорлот из «Вильярреала» неожиданно вырвался на вершину рейтинга за счёт покера в ворота «Реала». У Сорлота теперь 23 гола. Второй Артём Довбик из «Жироны» забил 21 гол, то есть украинцу нужно оформлять как минимум дубль в домашней игре против вылетевшей «Гранады». А вот Джуду Беллингему вряд ли реально стать лучшим бомбардиром – у англичанина 19 голов на счету.
«Реал» постарается пройти чемпионский сезон без домашних поражений. В предыдущих 18 играх чемпионата на своём поле команда Карло Анчелотти отпраздновала 16 побед при двух ничьих. Впереди – игра против «Бетиса».
И, конечно, нельзя пройти мимо прощания Тони Крооса. В субботу немец проведёт последний матч на «Сантьяго Бернабеу» и последний матч в чемпионате Испании. Как известно, Кроос на днях объявил о решении завершить карьеру после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы.
Подготовил Александр Тихий.
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