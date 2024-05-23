Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Такого не было 6 лет: всё об интригах последнего тура чемпионата Испании

23 Мая 2024 • 08:33 Комментировать (2)
Жирона
...
Гранада
1 1.23 X 6.90 2 11.00
24.05 22:00

В ближайшие дни в чемпионате Испании пройдут матчи заключительного тура. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается в турнирной ситуации и пытается понять, остались ли в Ла Лиге интриги.

Еврокубки: путёвки разыграны

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании. «Барселона» гарантировала себе финиш на второй позиции. «Жирона» завершит сезон Ла Лиги третьей. «Атлетико» уже не покинет четвёртое место. Именно эти четыре команды в следующем сезоне представят Испанию в Лиге чемпионов. Кстати, «Жирона» в главном клубном турнире континента выступит впервые.

«Атлетик» из Бильбао занял пятое место и выиграл Кубок Испании – команда получила билет в Лигу Европы. «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, тоже выступит в Лиге Европы за счёт финиша на шестой позиции. «Бетис» обеспечил себе седьмое место в Ла Лиге, а вместе с ним – путёвку в Лигу конференций.

М Куда Команда И В Н П РМ О
1 ЛЧ Реал 37 29 7 1 87:26 94
2 ЛЧ Барселона 37 25 7 5 77:43 82
3 ЛЧ Жирона 37 24 6 7 78:46 78
4 ЛЧ Атлетико 37 23 4 10 68:43 73
5 ЛЕ Атлетик Б 37 18 11 8 60:37 65
6 ЛЕ Реал Сосьедад 37 16 12 9 51:37 60
7 ЛК Бетис 37 14 14 9 48:45 56

Кто вылетает: неудачники определены

В нижней части турнирной таблицы Ла Лиги ключевые места тоже определены. В последнем туре с испанским топ-дивизионом будут прощаться «Кадис», «Гранада» и «Альмерия». Последняя из этих команд в 37 прошедших турах смогла отпраздновать всего лишь две победы.

М Куда Команда И В Н П РМ О
18 вылет Кадис 37 6 15 16 25:49 33
19 вылет Гранада 37 4 9 24 38:72 21
20 вылет Альмерия 37 2 12 23 37:74 18

Так есть ли интриги?

Последние туры чемпионата Испании обычно получаются напряжёнными. В прошлый раз ситуация, когда перед заключительным игровым днём все ключевые места в Ла Лиге уже разыграны, наблюдалась шесть лет назад – в сезоне 2017/2018. Поэтому интриги остались лишь локальными.

Одна из таких локальных интриг – борьба за звание лучшего бомбардира. В прошлом туре Александр Сорлот из «Вильярреала» неожиданно вырвался на вершину рейтинга за счёт покера в ворота «Реала». У Сорлота теперь 23 гола. Второй Артём Довбик из «Жироны» забил 21 гол, то есть украинцу нужно оформлять как минимум дубль в домашней игре против вылетевшей «Гранады». А вот Джуду Беллингему вряд ли реально стать лучшим бомбардиром – у англичанина 19 голов на счету.

«Реал» постарается пройти чемпионский сезон без домашних поражений. В предыдущих 18 играх чемпионата на своём поле команда Карло Анчелотти отпраздновала 16 побед при двух ничьих. Впереди – игра против «Бетиса».

И, конечно, нельзя пройти мимо прощания Тони Крооса. В субботу немец проведёт последний матч на «Сантьяго Бернабеу» и последний матч в чемпионате Испании. Как известно, Кроос на днях объявил о решении завершить карьеру после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы.

Подготовил Александр Тихий.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Атлетико Мадрид Барселона Кадис Гранада Альмерия Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Чемпионат Испании Тони Кроос Жирона Артём Довбик Джуд Беллингем Александр Сорлот ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЖИРОНА ГРАНАДА
Реклама, fon.bet
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
23 Мая 2024 в 08:55
чепуха какая-та.. )))
sheakes
23 Мая 2024 в 08:49
Опять "интриги" из пальца высасывают.
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге «Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит большое предложение по защитнику «Барселоны»
08:58 · Испания. Ла Лига
Бывший президент «Барселоны» недоволен словами Хави о будущем клуба
08:35 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» приняли решение о будущем Гризманна
08:07 · Испания. Ла Лига
Капитан «Реала» Начо принял решение о будущем
08:01 · Испания. Ла Лига
Тебас - о Мбаппе: «99%, что он будет в «Реале»
07:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась с новым тренером - известно имя преемника Хави
07:18 · Испания. Ла Лига
Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов
02:49 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Мы пытались убедить Крооса остаться»
02:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» советовалась с Гюндоганом по поводу Флика – игрок назвал сильные и слабые стороны тренера
02:05 · Испания. Ла Лига
Хави уже знает о намерении «Барселоны» назначить Флика 2 слухи
01:07 · Испания. Ла Лига
Начо ещё не решил, стоит ли уходить из «Реала»
01:01 · Испания. Ла Лига
Флика не пугают финансовые трудности «Барселоны»
00:43 · Испания. Ла Лига
Флик стал ещё ближе к назначению в «Барселону»
22 Мая
23:21 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген обратился к Кроосу
23:12 · Испания. Ла Лига
Модрича не интересовали предложения из Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем