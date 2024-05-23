Такого не было 6 лет: всё об интригах последнего тура чемпионата Испании

В ближайшие дни в чемпионате Испании пройдут матчи заключительного тура. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается в турнирной ситуации и пытается понять, остались ли в Ла Лиге интриги.

Еврокубки: путёвки разыграны

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании. «Барселона» гарантировала себе финиш на второй позиции. «Жирона» завершит сезон Ла Лиги третьей. «Атлетико» уже не покинет четвёртое место. Именно эти четыре команды в следующем сезоне представят Испанию в Лиге чемпионов. Кстати, «Жирона» в главном клубном турнире континента выступит впервые.

«Атлетик» из Бильбао занял пятое место и выиграл Кубок Испании – команда получила билет в Лигу Европы. «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, тоже выступит в Лиге Европы за счёт финиша на шестой позиции. «Бетис» обеспечил себе седьмое место в Ла Лиге, а вместе с ним – путёвку в Лигу конференций.

М Куда Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ Реал 37 29 7 1 87:26 94 2 ЛЧ Барселона 37 25 7 5 77:43 82 3 ЛЧ Жирона 37 24 6 7 78:46 78 4 ЛЧ Атлетико 37 23 4 10 68:43 73 5 ЛЕ Атлетик Б 37 18 11 8 60:37 65 6 ЛЕ Реал Сосьедад 37 16 12 9 51:37 60 7 ЛК Бетис 37 14 14 9 48:45 56

Кто вылетает: неудачники определены

В нижней части турнирной таблицы Ла Лиги ключевые места тоже определены. В последнем туре с испанским топ-дивизионом будут прощаться «Кадис», «Гранада» и «Альмерия». Последняя из этих команд в 37 прошедших турах смогла отпраздновать всего лишь две победы.

М Куда Команда И В Н П РМ О 18 вылет Кадис 37 6 15 16 25:49 33 19 вылет Гранада 37 4 9 24 38:72 21 20 вылет Альмерия 37 2 12 23 37:74 18

Так есть ли интриги?

Последние туры чемпионата Испании обычно получаются напряжёнными. В прошлый раз ситуация, когда перед заключительным игровым днём все ключевые места в Ла Лиге уже разыграны, наблюдалась шесть лет назад – в сезоне 2017/2018. Поэтому интриги остались лишь локальными.

Одна из таких локальных интриг – борьба за звание лучшего бомбардира. В прошлом туре Александр Сорлот из «Вильярреала» неожиданно вырвался на вершину рейтинга за счёт покера в ворота «Реала». У Сорлота теперь 23 гола. Второй Артём Довбик из «Жироны» забил 21 гол, то есть украинцу нужно оформлять как минимум дубль в домашней игре против вылетевшей «Гранады». А вот Джуду Беллингему вряд ли реально стать лучшим бомбардиром – у англичанина 19 голов на счету.

«Реал» постарается пройти чемпионский сезон без домашних поражений. В предыдущих 18 играх чемпионата на своём поле команда Карло Анчелотти отпраздновала 16 побед при двух ничьих. Впереди – игра против «Бетиса».

И, конечно, нельзя пройти мимо прощания Тони Крооса. В субботу немец проведёт последний матч на «Сантьяго Бернабеу» и последний матч в чемпионате Испании. Как известно, Кроос на днях объявил о решении завершить карьеру после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы.

Подготовил Александр Тихий.