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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик стал ещё ближе к назначению в «Барселону»

23 Мая 2024 • 00:43 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

«Барселона» может в скором времени договориться о назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера.

Немецкий рулевой считается приоритетным кандидатом на замену Хави Эрнандесу, если тот будет уволен. В среду Деку и Боян Кркич, представляющие интересы «Барселоны», провели встречу с Фликом в Лондоне – обсуждения прошли в позитивном ключе, информирует RAC1. Всё решится на следующей неделе, когда руководство клуба встретится с Хави для принятия финального решения по его будущему.

Ханс-Дитер Флик был уволен из сборной Германии в сентябре прошлого года. Прежде специалист работал в «Баварии», которую привёл к победе в Лиге чемпионов в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес Боян Кркич Ханс-Дитер Флик ещё теги

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