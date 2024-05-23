Флик стал ещё ближе к назначению в «Барселону»

«Барселона» может в скором времени договориться о назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера.

Немецкий рулевой считается приоритетным кандидатом на замену Хави Эрнандесу, если тот будет уволен. В среду Деку и Боян Кркич, представляющие интересы «Барселоны», провели встречу с Фликом в Лондоне – обсуждения прошли в позитивном ключе, информирует RAC1. Всё решится на следующей неделе, когда руководство клуба встретится с Хави для принятия финального решения по его будущему.

Ханс-Дитер Флик был уволен из сборной Германии в сентябре прошлого года. Прежде специалист работал в «Баварии», которую привёл к победе в Лиге чемпионов в 2020 году.