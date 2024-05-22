Тер Штеген обратился к Кроосу

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал решение Тони Крооса завершить игровую карьеру.

34-летний хавбек мадридского «Реала» повесит бутсы на гвоздь после выступления за сборную Германии на Евро-2024.

«Поздравляю с блестящей карьерой! Ты вошёл в историю и можешь безмерно гордиться гордиться тем, чего достиг за эти годы. Крепко обнимаю, до скорой встречи в последнем танце со сборной Германии», – написал в социальных сетях тер Штеген.

Соперниками немецкой национальной команды по групповой стадии домашнего для неё чемпионата Европы будут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии.