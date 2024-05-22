Модрича не интересовали предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не соблазнился выгодными предложениями из Саудовской Аравии.

Как недавно стало известно, хорват окончательно решил остаться в «Реале» – клуб заключит с ним новый однолетний контракт. По сведениям журналиста Хосе Феликса Диаса, 38-летнего хавбека изначально не интересовали варианты с переездом в Саудовскую Аравию. Звёздный игрок хотел продолжить выступления за «сливочных», несмотря на многочисленные слухи.

Лука Модрич стал автором двух забитых мячей и восьми результативных передач, проведя 44 поединках за команду Карло Анчелотти в текущей кампании. Цвета мадридского гранда футболист представляет с августа 2012 года.