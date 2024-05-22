Кроос: «За 10 лет было много слухов, но для меня существовал только «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что ни разу не был близок к переходу в другой клуб.

Немецкий игрок завершит карьеру в возрасте 34 лет, о чём сообщил во вторник.

«Я всегда старался быть максимально лояльным. Когда я вспоминаю, сколько разных слухов было за все десять лет моего выступления здесь... В них не было ни доли правды. На протяжении всего этого времени для меня существовал только «Реал», – цитирует Madrid Xtra хавбека.

Тони Кроосу осталось сыграть всего два матча за «сливочных» – поединок последнего тура Ла Лиги против «Бетиса» и финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.