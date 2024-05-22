Клуб Ла Лиги отказался назначать Сарри

Рулевой Маурицио Сарри мог получить работу в чемпионате Испании.

Как стало известно чуть раньше, в назначении итальянца заинтересована «Севилья». По обновлённым данным журналиста Руди Галетти, стороны не смогли договориться: «Севилья» прервала переговоры, так как сочла требования Сарри слишком обременительными. Ожидается, что новым тренером андалусийцев станет Гарсия Пимьента, ныне работающий в «Лас-Пальмасе».

Маурицио Сарри остаётся безработным с момента ухода из «Лацио» в марте текущего года. Прежде специалист возглавлял «Ювентус», «Челси» и «Наполи».

«Севилья» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги за тур до финиша.