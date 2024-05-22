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Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру

22 Мая 2024 • 21:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
25.05 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о разговоре со своим легендарным соотечественником Роналдо.

Двукратный чемпион мира также выступал за «сливочных», и Винисиус признался, что нередко обсуждает свою игру со знаменитым экс-форвардом.

«Роналдо постоянно звонит мне и даёт советы, он многому меня учит. Однажды он рассказал мне, как ему нравилось обыгрывать вратаря при выходах один на один, я много об этом думал и начал усердно работать над данным аспектом. Теперь, выходя один на один с вратарём, я чувствую себя самым спокойным парнем в мире. После того разговора с Роналдо я перестал бояться допустить ошибку в такой ситуации», – цитирует Madrid Zone 23-летнего бразильца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдо Винисиус Жуниор ещё теги

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