Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о разговоре со своим легендарным соотечественником Роналдо.

Двукратный чемпион мира также выступал за «сливочных», и Винисиус признался, что нередко обсуждает свою игру со знаменитым экс-форвардом.

«Роналдо постоянно звонит мне и даёт советы, он многому меня учит. Однажды он рассказал мне, как ему нравилось обыгрывать вратаря при выходах один на один, я много об этом думал и начал усердно работать над данным аспектом. Теперь, выходя один на один с вратарём, я чувствую себя самым спокойным парнем в мире. После того разговора с Роналдо я перестал бояться допустить ошибку в такой ситуации», – цитирует Madrid Zone 23-летнего бразильца.