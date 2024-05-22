Стало известно, кем «Реал» заменит Крооса

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос завершит карьеру по окончании текущего сезона.

34-летний футболист повесит бутсы на гвоздь после Евро-2024, несмотря на готовность «королевского клуба» продлить с ним контракт. Согласно сведениям Relevo, в «Реале» ожидают, что заменить Крооса на позиции «восьмёрки» сможет Федерико Вальверде. 25-летний уругваец известен своей универсальностью и способностью выступать в различных ролях, что, вероятно, поможет «сливочным» компенсировать потерю немецкого хавбека.

Тони Кроос представляет цвета «Реала» с 2014 года. Федерико Вальверде оказался в системе клуба в 2016 году.