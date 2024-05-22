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Маркос Алонсо сменит «Барселону» на другой топ-клуб Ла Лиги

22 Мая 2024 • 21:14 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
25.05 17:15

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо продолжит карьеру в другом испанском клубе.

С нового сезона 33-летний футболист будет выступать за мадридский «Атлетико», в который перейдёт на правах свободного агента. Как сообщает журналист Рубен Уриа, сделка состоится, если не произойдёт ничего непредвиденного.

Маркос Алонсо перешёл в «Барселону» из «Челси» в конце лета 2022 года. В общей сложности испанец провёл 45 поединков за «сине-гранатовых» во всех соревнованиях, отметившись тремя забитыми мячами. В нынешней кампании опытный игрок, испытывавший проблемы с травмами, появился на поле всего восемь раз.

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