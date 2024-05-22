Левандовски рассказал, в чём «Барселона» уступает «Реалу»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски назвал ключевое преимущество мадридского «Реала» над своей командой.

«Сливочные» без особых проблем стали победителями Ла Лиги, гарантировав себе чемпионство задолго до финиша кампании. Перед последним туром отставание «сине-гранатовых» от команды Карло Анчелотти составляет 12 очков.

«В чемпионате «Реал» смог выиграть многие матчи, в которых не показывал хорошую игру. Думаю, это и есть то, в чём мы должны прибавить в следующем сезоне», – цитирует Managing Barca польского форварда.

26 мая «Барселона» сыграет на выезде против «Севильи» в поединке заключительного тура Ла Лиги.