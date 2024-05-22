Хави откажется от зарплаты за оставшийся год контракта, если «Барселона» его уволит

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес откажется от положенной ему зарплаты в случае увольнения из клуба.

Будущее специалиста остаётся неопределённым: в ближайшее время Жоан Лапорта может принять решение о его увольнении, несмотря на то, что ранее уговаривал остаться. По информации журналиста Фернандо Поло, Хави не потребует от «Барселоны» зарплату за предстоящий сезон, если будет отправлен в отставку. При этом наставник хотел бы, чтобы его тренерскому штабу продолжали платить.

Новым рулевым «сине-гранатовых» может стать Ханс-Дитер Флик, с которым, по слухам, представители каталонского гранда уже провели переговоры.