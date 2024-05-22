Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави откажется от зарплаты за оставшийся год контракта, если «Барселона» его уволит

22 Мая 2024 • 20:30 Комментировать (1)
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес откажется от положенной ему зарплаты в случае увольнения из клуба.

Будущее специалиста остаётся неопределённым: в ближайшее время Жоан Лапорта может принять решение о его увольнении, несмотря на то, что ранее уговаривал остаться. По информации журналиста Фернандо Поло, Хави не потребует от «Барселоны» зарплату за предстоящий сезон, если будет отправлен в отставку. При этом наставник хотел бы, чтобы его тренерскому штабу продолжали платить.

Новым рулевым «сине-гранатовых» может стать Ханс-Дитер Флик, с которым, по слухам, представители каталонского гранда уже провели переговоры.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

Новости по матчу

Сегодня, 22 Мая
21:55
Клуб Ла Лиги отказался назначать Сарри
21:14
Маркос Алонсо сменит «Барселону» на другой топ-клуб Ла Лиги
20:46
Левандовски рассказал, в чём «Барселона» уступает «Реалу»
20:30
Хави откажется от зарплаты за оставшийся год контракта, если «Барселона» его уволит 1
16:29
Араухо может больше никогда не сыграть за «Барселону»
15:12
Левандовски: «Мы знаем, что должны были лучше выступить в этом сезоне»
13:55
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
13:42
Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»
13:41
Левандовски назвал Ямаля звездой
13:31
Левандовски: «Мы скучаем по Гави»
13:26
Левандовски: «Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона»
10:07
Симонс интересен целому ряду клубов, но игрок сделает всё возможное ради трансфера в «Барселону»
09:55
Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта
02:02
Флик ждёт предложения от «Барселоны»
21 Мая
22:58
«Барселоне» будет трудно подписать Ольмо 1
21:59
Сарри может возглавить «Севилью»
20:58
Стало известно, от чего будет зависеть решение «Барселоны» по Хави
11:45
Лапорта предпочитает заменить Хави Фликом, немец начал изучать испанский
11:14
«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб
10:44
«Барселона» положила глаз на полузащитника «Валенсии»
09:57
Хави встретится с Лапортой, на этой встрече решится будущее тренера
09:47
Стало известно, за какую цену «Барселона» может купить Айосе Переса
09:41
Роке покинет «Барселону», если Хави останется на посту тренера
20 Мая
14:20
Лапорта планирует выгнать Хави из «Барселоны» 5
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
22 Мая 2024 в 21:03
вафля
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Тренер «Барселоны» Хави обратился к «Реалу»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Челси» объявил об уходе Почеттино Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
21:55 · Испания. Ла Лига
Клуб Ла Лиги отказался назначать Сарри
21:47 · Испания. Ла Лига
Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру
21:21 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кем «Реал» заменит Крооса слухи
21:14 · Испания. Ла Лига
Маркос Алонсо сменит «Барселону» на другой топ-клуб Ла Лиги
20:46 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, в чём «Барселона» уступает «Реалу»
20:30 · Испания. Ла Лига
Хави откажется от зарплаты за оставшийся год контракта, если «Барселона» его уволит 1
18:48 · Испания. Ла Лига
Кроос обсудил завершение карьеры только с одним игроком «Реала»
17:50 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» помог Тюкавину раскрыться: «Много ставил на работу интеллекта»
16:48 · Англия. Премьер-лига
В «Астон Вилле» отреагировали на слухи о трансфере Араухо
16:29 · Испания. Ла Лига
Араухо может больше никогда не сыграть за «Барселону»
16:21 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» выбирает между двумя нападающими слухи
16:06 · Испания. Ла Лига
Директор «Барселоны» Деку едет в Лондон на переговоры с тренером – известно имя
16:00 · Испания. Ла Лига
Модрич может сыграть на чемпионате мира в 40 лет
15:54 · Испания. Ла Лига
Модрич дал ответ по будущему президенту «Реала» Пересу
15:12 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Мы знаем, что должны были лучше выступить в этом сезоне»
Все новости
Рекомендуем