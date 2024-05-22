Кроос обсудил завершение карьеры только с одним игроком «Реала»

Во вторник полузащитник Тони Кроос объявил о решении завершить карьеру после чемпионата Европы. Как сообщает на своих страницах Relevo, решение об уходе из футбола Кроос принял приблизительно 11-12 мая. Изначально футболист сообщил об этом только близким людям. Если говорить о футболистах «Реала», то завершение карьеры Кроос обсудил только с Лукой Модричем. Что касается Карло Анчелотти, то главный тренер «сливочных» узнал решение немца только за несколько часов до объявления.

Стоит сказать, что Тони Кроос уходит из футбола довольно рано – в 34 года. Накануне игрок отметил, что всегда хотел завершить карьеру на пике.

Стало известно будущее Модрича