Тренер «Реала» помог Тюкавину раскрыться: «Много ставил на работу интеллекта»

По слова Соколинского, важную роль в спортивном становлении форварда сыграл Хуан Мартинес, работавший методистом в академии «Динамо» в 2010–2015 годах.

«На Тюкавина и других ребят особенно повлияла работа с испанским тренером Хуаном Луисом Мартинесом. Мы тогда уже прививали правильные принципы, но он дополнял важными деталями.

Например, на теориях я разбирал игру в стиле: здесь делать так, а здесь — вот так. Но потом Хуан говорит: «Фил, попробуй пообщаться с детьми. Покажи момент, нажми на паузу — и спроси, какие они видят варианты. Не отвечай за них, нужно, чтобы они сами вышли на правильный ответ». Получается совершенно другое восприятие теории — тебе не пихают постоянно, а идет живое общение, которое помогает потом еще и во время публичных выступлений, интервью. Дети учатся выражать мысли на людях.

Хуан много ставил на работу интеллекта — рассказывал, как вырабатываются нейронные связи у футболиста. После «Динамо» Хуан уехал в «Реал» — был директором академии. Сейчас вернулся в Россию — вместе работаем в «Родине»: я в молодежной команде во Второй лиге, а он — в академии», — цитирует Соколинского Sports.