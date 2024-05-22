Араухо может больше никогда не сыграть за «Барселону»

Защитник Рональд Араухо может пропустить матч последнего тура чемпионата Испании против «Севильи». Уругвайский футболист ощущает дискомфорт в колене, и Хави не будет рисковать здоровьем своего подопечного, особенно с учётом приближающегося Кубка Америки, пишет Sport.

В то же время отмечается, что в летнее трансферное окно Араухо может покинуть «Барселоны». Видеть 25-летнего защитника в своих рядах хотят такие клубы, как «Бавария» и «Астон Вилла». Словом, Араухо может больше никогда не сыграть за «Барсу».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рональда Араухо в 70 миллионов евро.

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