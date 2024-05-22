«Атлетико» Мадрид хотел усилить атакующую линию в предстоящее трансферное окно.

Как утверждает Marca, «матрасники» могут усилиться форвардом «Жироны» Артёмом Довбиком или нападающим «Вильярреала» Александром Сорлотом.

Сообщается, что пока «Атлетико» не вступал в переговоры с потенциальными новичками. Сначала клуб хочет расстаться с Мемфисом Депаем и определиться с Альварой Моратой, который намерен перебраться в «Ювентус».

По итогам 37 сыгранных туров «Атлетико» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка.

В заключительном туре команда сыграет на выезде с «Реал Сосьедадом».