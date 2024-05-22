Директор «Барселоны» Деку едет в Лондон на переговоры с тренером – известно имя

По завершению сезона 2023/2024 «Барселона» может расстаться с Хави и пригласить нового тренера. Как сообщает в социальных сетях журналистка Хелена Кондис, ссылаясь на издание Sport, спортивный директор каталонского клуба Деку отправляется в Лондон. Там представитель «Барселоны» встретится с немецким тренером Хансом-Дитером Фликом.

59-летний Флик находится без тренерской работы с сентября прошлого года после ухода из национальной сборной Германии. В последнее время немца слухи активно связывают с «Барселоной». Сообщалось даже о том, что Флик начал изучать испанский язык.