Модрич может сыграть на чемпионате мира в 40 лет

В свои 38 лет полузащитник Лука Модрич полон сил и уверенности в себе. Ожидается, что в скором времени хорват подпишет новый контракт с «Реалом» и останется в клубе ещё как минимум на один сезон.

В то же время издание Marca рассказывают о том, что близкие люди Модрича не исключают сценария, при котором полузащитник завершит карьеру только после чемпионата мира – 2026. На момент проведения мундиаля Модричу будет уже 40 лет. Правда, сборной Хорватии ещё нужно будет попасть на турнир, чтобы опытный Лука имел возможность на нём выступить.

А вот на Евро-2024 Модрич ближайшим летом сыграет – он попал в заявку сборной Хорватии.