Модрич дал ответ по будущему президенту «Реала» Пересу

Информация о том, что полузащитник Лука Модрич проведёт в футболке «Реала» ещё как минимум один сезон, находит подтверждение. На страницах издания Marca сообщается о том, что 38-летний Модрич провёл встречу с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Опытный хорват сказал «да», и теперь ему остаётся лишь подписать новый контракт. После этого должно последовать официальное объявление.

Стоит напомнить, что во вторник было объявлено о летнем уходе из «Реала» другого полузащитника – Тони Крооса. 34-летний немец решил завершить игровую карьеру после чемпионата Европы – 2024.