Стало известно будущее Модрича

Тони Кроос накануне объявил о завершении карьеры. Таким образом, «Реал» лишится одного из опытных полузащитников ближайшим летом. Что касается другого известного хавбека, Луки Модрича, то всё идёт к тому, что он продолжит играть за «Реал».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хосе Феликса Диаса, между «Реалом» и Модричем уже согласован новый контракт, который будет рассчитан ещё на один сезон. В трудовом соглашении не хватает только подписи игрока.

Отметим, что осенью Модрич отпразднует свой 39-й день рождения. А ближайшим летом хорват выступит на сборную Хорватии на чемпионате Европы.