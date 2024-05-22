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Стало известно будущее Модрича

22 Мая 2024 • 15:47 Комментировать (1)

Тони Кроос накануне объявил о завершении карьеры. Таким образом, «Реал» лишится одного из опытных полузащитников ближайшим летом. Что касается другого известного хавбека, Луки Модрича, то всё идёт к тому, что он продолжит играть за «Реал».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хосе Феликса Диаса, между «Реалом» и Модричем уже согласован новый контракт, который будет рассчитан ещё на один сезон. В трудовом соглашении не хватает только подписи игрока.

Отметим, что осенью Модрич отпразднует свой 39-й день рождения. А ближайшим летом хорват выступит на сборную Хорватии на чемпионате Европы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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One Live
22 Мая 2024 в 16:03
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