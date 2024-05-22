В 2020 году мир переживал пандемию коронавируса. Из-за приостановки соревнований клубы тогда лишились больших доходов и стали договариваться с футболистами о сокращении зарплат. Между тем, The Objective получил доступ к интересным сообщениям и аудиозаписям. Речь идёт о контактах между Лионелем Месси, Херардом Пике (оба были игроками «Барселоны»), Луисом Рубиалесом (тогдашний глава испанской федерации) и Александером Чеферином (президент УЕФА).

Так, Пике передавал Рубиалесу переживания Месси по поводу сокращения его заработной платы. В итоге стороны пытались разработать план, по которому финансовую помощь футболистам окажет УЕФА.

В одном из разговоров между Рубиалесом и Чеферином глава испанской федерации говорил о важности сохранения этих бесед в тайне, поскольку общество не одобрит разрешение финансовых вопросов статусными игроками в период пандемии. Рубиалес подчёркивал, что Месси и Пике переживают по поводу возможной утечки информации.