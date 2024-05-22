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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Мы знаем, что должны были лучше выступить в этом сезоне»

22 Мая 2024 • 15:12 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски постарался объяснить причины, по которым его команда неудачно выступила в этом сезоне. Напомним, «сине-гранатовые» не выиграли ни одного трофея и не смогли составить конкуренцию «Реалу» в борьбе за титул Ла Лиги.

«Что случилось с «Барселоной» в этом сезоне? Мы знаем, что могли и должны были выступить лучше. Но у меня такое ощущение, что следующий сезон мы начнём лучше, это ещё одна новая глава. Всё, что произошло, уже позади», – цитирует Левандовски Barca Universal.

В этом розыгрыше чемпионата Испании 35-летний Левандовски отметился 18 голами и 8 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

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