Левандовски: «Мы знаем, что должны были лучше выступить в этом сезоне»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски постарался объяснить причины, по которым его команда неудачно выступила в этом сезоне. Напомним, «сине-гранатовые» не выиграли ни одного трофея и не смогли составить конкуренцию «Реалу» в борьбе за титул Ла Лиги.

«Что случилось с «Барселоной» в этом сезоне? Мы знаем, что могли и должны были выступить лучше. Но у меня такое ощущение, что следующий сезон мы начнём лучше, это ещё одна новая глава. Всё, что произошло, уже позади», – цитирует Левандовски Barca Universal.

В этом розыгрыше чемпионата Испании 35-летний Левандовски отметился 18 голами и 8 результативными передачами.