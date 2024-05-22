Форвард «Атлетико» Мадрид Мемфис Депай покинет клуб предстоящим летом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, трудовой договор Депая не будет продлен автоматически, а новое соглашение «матрасники» не планируют предлагать игроку. Сообщается, что по окончании сезона нидерландец станет свободным агентом и сам сможет выбрать себе новый клуб.

Депай выступает за «Атлетико» с января 2023 года. За это время он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и стал автором двух ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Депая составляет 12 миллионов евро.