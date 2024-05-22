Гюлер не покинет «Реал»

Талантливый полузащитник Арда Гюлер оказался в «Реале» прошлым летом. Поначалу молодому футболисту мешали травмы, а после он получал не так много игрового времени на фоне жёсткой конкуренции. Недавно «сливочные» оформили чемпионство, и Гюлер стал играть больше. Турецкий игрок даже забил несколько голов.

Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на журналиста Фабрицио Романо, «Реал» не планирует отпускать Гюлера в аренду. Сам игрок тоже не просил мадридский клуб отпустить его куда-то для получения большего количества времени на поле.

После того, как Тони Кроос решил завершить карьеру, роль Гюлера в «Реале» может стать более значимой.