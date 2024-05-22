«Барселона» должна больше 1 миллиарда евро по кредитам

Финансовое положение «Барселоны» остаётся хрупким, что влияет на работу всех в клубе, включая главного тренера. Ясно, что Хави нынче сложно рассчитывать на подписание статусных новичков.

Между тем, издание ARA рассказывает о том, что «Барселоне» до 2032 года нужно погасить кредиты на сумму в 1,3 миллиарда евро. При этом 613,5 миллиона евро нужно выплатить уже до 2028 года. Словом, руководителям каталонского клуба есть над чем работать.

Отметим, что «Барселона» уже обеспечила себе финиш на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Чемпионский титул же выиграл мадридский «Реал».