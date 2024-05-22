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Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»

22 Мая 2024 • 13:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
25.05 22:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал грядущий трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Напомним, француз должен перейти из «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Нас не пугает Мбаппе. Конечно, это невероятный игрок. Если он перейдёт в «Реал», команда станет ещё сильнее. Но наш менталитет должен заключаться в том, что нам должно быть всё равно на ток, насколько силён соперник. Мы должны верить в то, что способны обыграть любого соперника», – цитирует Левандовски Barca Universal.

Напомним, Левандовски в этом сезоне отметился 18 голами и 8 ассистами в чемпионате Испании. У поляка есть контракт с «Барселоной» до лета 2025 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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