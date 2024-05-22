Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски назвал Ямаля звездой

22 Мая 2024 • 13:41 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился комментарием об игре молодого вингера команды Ламина Ямаля.

— Ламин в этом сезоне показал очень хороший футбол. Он звезда, которой всего 16 лет, — приводит слова Левандовски Barcacentre.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Трудовой договор футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 75 миллионов евро.

После 37 туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 82 очка.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Мая
13:55
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
13:42
Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»
13:41
Левандовски назвал Ямаля звездой
13:26
Левандовски: «Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона»
10:07
Симонс интересен целому ряду клубов, но игрок сделает всё возможное ради трансфера в «Барселону»
09:55
Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта
02:02
Флик ждёт предложения от «Барселоны»
21 Мая
22:58
«Барселоне» будет трудно подписать Ольмо 1
21:59
Сарри может возглавить «Севилью»
20:58
Стало известно, от чего будет зависеть решение «Барселоны» по Хави
11:45
Лапорта предпочитает заменить Хави Фликом, немец начал изучать испанский
11:14
«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб
10:44
«Барселона» положила глаз на полузащитника «Валенсии»
09:57
Хави встретится с Лапортой, на этой встрече решится будущее тренера
09:52
«Барселона» выбирает нового тренера, известны два приоритетных кандидата
09:47
Стало известно, за какую цену «Барселона» может купить Айосе Переса
09:41
Роке покинет «Барселону», если Хави останется на посту тренера
20 Мая
14:20
Лапорта планирует выгнать Хави из «Барселоны» 5
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Клопп скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля» Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Челси» объявил об уходе Почеттино
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
14:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» должна больше 1 миллиарда евро по кредитам
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» за последние 5 лет потратил на трансферы больше всех, «Реал» - на 19-м месте
13:55 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
13:42 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»
13:41 · Испания. Ла Лига
Левандовски назвал Ямаля звездой
13:31 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Мы скучаем по Гави»
13:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона»
13:07 · Испания. Ла Лига
Журналист раскритиковал президента Франции Макрона из-за ситуации с Мбаппе
12:47 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить испанский клуб
12:40 · Испания. Ла Лига
Бэйл оценил шансы Беллингема выиграть «Золотой мяч»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Симонс интересен целому ряду клубов, но игрок сделает всё возможное ради трансфера в «Барселону»
09:55 · Италия. Серия А
Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта
09:25 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» оценил Сорлота, забившего четыре гола «Реалу»
09:04 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Польши: «Барселона» не помогает Левандовски забивать голы»
08:53 · Испания. Ла Лига
Маттеус оценил решение Крооса уйти из футбола
Все новости
Рекомендуем