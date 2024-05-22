Левандовски назвал Ямаля звездой

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился комментарием об игре молодого вингера команды Ламина Ямаля.

— Ламин в этом сезоне показал очень хороший футбол. Он звезда, которой всего 16 лет, — приводит слова Левандовски Barcacentre.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Трудовой договор футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 75 миллионов евро.

После 37 туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 82 очка.