Левандовски: «Мы скучаем по Гави»

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об отсутствии полузащитника команды Гави.

Напомним, 19-летний хавбек порвал крестообразную связку в начале ноября прошлого года.

— Мы скучаем по Гави. Он из тех игроков, которые своими движениями и напором мотивируют команду, когда игра не идет, — цитирует Левандовски Barca Worldwide.

В текущем сезоне Гави принял участие в 15 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и оформил один ассист.

26 мая «Барселона» встретится на выезде с «Севильей». Игра заключительного тура Ла Лиги должна будет стартовать в 22:00 по мск.