Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона»

22 Мая 2024 • 13:26 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски намекнул на то, что не собирается покидать Европу в ближайшие два года. Напомним, действующий контракт опытного поляка с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего сезона.

«Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона. Точно могу сказать, что в следующей кампании я буду выступать за «Барселону», – цитирует Левандовски Barca Universal.

35-летний Роберт в нынешнем сезоне отметился 18 голами и 8 результативными передачами в чемпионате Испании. В прошлом розыгрыше Ла Лиги поляк отметился 23 мячами и выиграл «Золотую бутсу».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

Новости по матчу

Сегодня, 22 Мая
13:55
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
13:42
Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»
13:41
Левандовски назвал Ямаля звездой
13:26
Левандовски: «Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона»
10:07
Симонс интересен целому ряду клубов, но игрок сделает всё возможное ради трансфера в «Барселону»
09:55
Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта
02:02
Флик ждёт предложения от «Барселоны»
21 Мая
22:58
«Барселоне» будет трудно подписать Ольмо 1
21:59
Сарри может возглавить «Севилью»
20:58
Стало известно, от чего будет зависеть решение «Барселоны» по Хави
11:45
Лапорта предпочитает заменить Хави Фликом, немец начал изучать испанский
11:14
«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб
10:44
«Барселона» положила глаз на полузащитника «Валенсии»
09:57
Хави встретится с Лапортой, на этой встрече решится будущее тренера
09:52
«Барселона» выбирает нового тренера, известны два приоритетных кандидата
09:47
Стало известно, за какую цену «Барселона» может купить Айосе Переса
09:41
Роке покинет «Барселону», если Хави останется на посту тренера
20 Мая
14:20
Лапорта планирует выгнать Хави из «Барселоны» 5
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Клопп скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля» Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
14:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» должна больше 1 миллиарда евро по кредитам
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» за последние 5 лет потратил на трансферы больше всех, «Реал» - на 19-м месте
13:55 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
13:42 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»
13:41 · Испания. Ла Лига
Левандовски назвал Ямаля звездой
13:31 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Мы скучаем по Гави»
13:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона»
13:07 · Испания. Ла Лига
Журналист раскритиковал президента Франции Макрона из-за ситуации с Мбаппе
12:47 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить испанский клуб
12:40 · Испания. Ла Лига
Бэйл оценил шансы Беллингема выиграть «Золотой мяч»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Симонс интересен целому ряду клубов, но игрок сделает всё возможное ради трансфера в «Барселону»
09:55 · Италия. Серия А
Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта
09:25 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» оценил Сорлота, забившего четыре гола «Реалу»
09:04 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Польши: «Барселона» не помогает Левандовски забивать голы»
08:53 · Испания. Ла Лига
Маттеус оценил решение Крооса уйти из футбола
Все новости
Рекомендуем