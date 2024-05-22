Левандовски: «Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски намекнул на то, что не собирается покидать Европу в ближайшие два года. Напомним, действующий контракт опытного поляка с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего сезона.

«Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона. Точно могу сказать, что в следующей кампании я буду выступать за «Барселону», – цитирует Левандовски Barca Universal.

35-летний Роберт в нынешнем сезоне отметился 18 голами и 8 результативными передачами в чемпионате Испании. В прошлом розыгрыше Ла Лиги поляк отметился 23 мячами и выиграл «Золотую бутсу».