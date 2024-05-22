Журналист раскритиковал президента Франции Макрона из-за ситуации с Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон отчаянно пытается добиться участия Килиана Мбаппе в футбольном турнире летней Олимпиады. Накануне сообщалось, что Макрон собирался обсудить этот вопрос с Флорентино Пересом – с президентом «Реала», куда, вероятно, перейдёт Мбаппе в скором времени.

Комментарий по поводу ситуации Мбаппе дал известный журналист Даниэль Риоло.