Журналист раскритиковал президента Франции Макрона из-за ситуации с Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон отчаянно пытается добиться участия Килиана Мбаппе в футбольном турнире летней Олимпиады. Накануне сообщалось, что Макрон собирался обсудить этот вопрос с Флорентино Пересом – с президентом «Реала», куда, вероятно, перейдёт Мбаппе в скором времени.
Комментарий по поводу ситуации Мбаппе дал известный журналист Даниэль Риоло.
«История вокруг Мбаппе становится нелепой. Типа: «Ради нации Мбаппе должен быть на Олимпиаде, и это так важно, что я поужинаю с Инфантино и Пересом». Макрон должен прекратить этот цирк. А потом что? Мы пообещаем какую-то сделку строительной компании Переса, чтобы Мбаппе был в олимпийской сборной?» - слова Риоло приводит RMC Sport.
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