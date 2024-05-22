Экс-тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить испанский клуб

Экс-наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может получить работу в Испании, об этом рапортует Cope Network. Заинтересованность в подписании 35-летнего специалиста проявляет «Кадис».

Стоит отметить, что «Кадис» вылетел из Ла Лиги и следующий сезон проведет во втором дивизионе. Контракт нынешнего наставника команды Маурисио Пеллегрино с клубом истекает по окончании сезона-2023/2024.

Абаскаль сейчас находится без работы. Испанский тренер был уволен из «Спартака» в середине апреля. До работы в чемпионате России Гильермо возглавлял швейцарский «Базель».