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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить испанский клуб

22 Мая 2024 • 12:47 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может получить работу в Испании, об этом рапортует Cope Network. Заинтересованность в подписании 35-летнего специалиста проявляет «Кадис».

Стоит отметить, что «Кадис» вылетел из Ла Лиги и следующий сезон проведет во втором дивизионе. Контракт нынешнего наставника команды Маурисио Пеллегрино с клубом истекает по окончании сезона-2023/2024.

Абаскаль сейчас находится без работы. Испанский тренер был уволен из «Спартака» в середине апреля. До работы в чемпионате России Гильермо возглавлял швейцарский «Базель».

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