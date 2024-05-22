Бэйл оценил шансы Беллингема выиграть «Золотой мяч»

«Джуд, конечно, является претендентом. Победа на крупном турнире сборных может сыграть определяющую роль. Для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», нужны командные трофеи. На турнире сборных нужно показать себя так, как это сделал Месси в 2022 году», - передает слова валлийца портал Goal.com.