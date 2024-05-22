Бэйл оценил шансы Беллингема выиграть «Золотой мяч»

Бывший полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» Гарет Бэйл оценил шансы англичанина Джуда Беллингема стать обладателем «Золотого мяча».
«Джуд, конечно, является претендентом. Победа на крупном турнире сборных может сыграть определяющую роль. Для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», нужны командные трофеи. На турнире сборных нужно показать себя так, как это сделал Месси в 2022 году», - передает слова валлийца портал Goal.com.
В прессе сообщалось, что главными претендентами на «Золотой мяч» являются игроки мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.
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