«Вильярреал» оценил Сорлота, забившего четыре гола «Реалу»

Нападающий «Вильярреала» Александр Сорлот, отметившийся четырьмя голами в недавнем поединке против «Реала» (4:4), пользуется спросом на трансферном рынке.

Как сообщает портал Todofichajes, руководство «жёлтой субмарины» готово рассмотреть предложения по продаже игрока. Испанский клуб рассчитывает выручить 40 миллионов евро с продажи нападающего.

Интерес к норвежскому форварду проявляет мадридский «Атлетико». Ранее появилась информация об интересе к Сорлоту со стороны каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне Ла Лиги 28-летний бомбардир провел 33 матча, отметившись 23 голами и шестью результативными передачами.