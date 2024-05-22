Тренер сборной Польши: «Барселона» не помогает Левандовски забивать голы»

Наставник сборной Польши Михал Пробеж высказался об игре нападающего Роберта Левандовски за каталонскую «Барселону» в сезоне-2023/2024.
«Барселона» не оказывала помощь Роберту. Левандовски часто оказывался на ударной позиции, но мяч к нему просто не доходил. Но Роберт все равно стал лучшим бомбардиром команды. Последние два года «Барса» была в плохом состоянии, но Левандовски пытался поднимать команду. Но после того, как «Барселона» потеряла шансы на титулы, ее моральный дух снизился», - передает слова тренера Sport.es.
В этом сезоне польский форвард сыграл 48 матчей, забил 25 мячей и сделал девять голевых передач.
Бан пользователя