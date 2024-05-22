Маттеус оценил решение Крооса уйти из футбола

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал решение полузащитника «Реала» Тони Крооса завершить карьеру.
«Тони можно назвать величайшим игроком в истории немецкого футбола. Кроос побеждал на чемпионате мира, много раз выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас у него есть шанс выиграть домашнее Евро. Сейчас самое подходящее время для ухода», - передает слова Лотара журналист Максимилиан Кох в социальных сетях.
В составе «Реала» 34-летний полузащитник выступает с 2014 года. Вместе с мадридцами он выиграл много трофеев, в числе которых титулы Ла Лиги и Лиги чемпионов.
Бан пользователя