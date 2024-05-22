Маттеус оценил решение Крооса уйти из футбола

«Тони можно назвать величайшим игроком в истории немецкого футбола. Кроос побеждал на чемпионате мира, много раз выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас у него есть шанс выиграть домашнее Евро. Сейчас самое подходящее время для ухода», - передает слова Лотара журналист Максимилиан Кох в социальных сетях.