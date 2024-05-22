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Маттеус оценил решение Крооса уйти из футбола

22 Мая 2024 • 08:53 Комментировать

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал решение полузащитника «Реала» Тони Крооса завершить карьеру.

«Тони можно назвать величайшим игроком в истории немецкого футбола. Кроос побеждал на чемпионате мира, много раз выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас у него есть шанс выиграть домашнее Евро. Сейчас самое подходящее время для ухода», - передает слова Лотара журналист Максимилиан Кох в социальных сетях.

В составе «Реала» 34-летний полузащитник выступает с 2014 года. Вместе с мадридцами он выиграл много трофеев, в числе которых титулы Ла Лиги и Лиги чемпионов.

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