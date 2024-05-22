Кроос ответил Винисиусу

Хавбек сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос ответил одноклубнику Винисиусу Жуниору, который ранее посвятил пост немцу в социальных сетях.

«Буду скучать по тебе. Ты очень сильно облегчил мою жизнь. Друг, продолжай летать», - передает слова 34-летнего полузащитника Madrid Universal.

Ранее Кроос объявил о решении завершить игровую карьеру после чемпионата Европы – 2024.

В текущем сезоне Тони вместе с мадридским грандом стал чемпионом Испании. 1 июня «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Поединок состоится на лондонском стадионе «Уэмбли».